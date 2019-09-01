Beklenen tarih geldi. Av yasağı sona erdi. Birçok noktada balıkçılar "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı. İşte o heyecanlı geceden kameralara yansıyanlar.

Vira Bismillah diyen balıkçılar sezonu açtı. Gırgır ve küçük balıkçı tekneleri, av yasağının sona ermesiyle denize ağlarını bıraktı.Birçok noktada benzer manzaralar vardı.Havai fişeklerle uğurlananlar da oldu. Hepsinin temennisi kazasız ve beretli bir sezondu.Gece saatlerinde denize açılan balıkçılar ağlarını denize attı. İlk ağlara istavrit takıldı.Binbir umutla denize açılan balıkçıların beklentisi büyük.Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bu yıl ki açılış törenine katıIdı.Erdoğan Poyrazköy'de, Azizler II Teknesi'ne binerek telsizden balıkçılara bereketli bir sezon diledi.