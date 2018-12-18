Ünlü karikatürist Oğuz Aral'ın yarattığı karakterlerden biri olan Avanak Avni'nin İstanbul Kadıköy'de bulunan heykeli çalındı. İlçe merkezindeki hırsızlığa vatandaşlar tepkiliydi. Kadıköy Karikatür Evi Birim Sorumlusu Meriç Karçal ise "Heykel bulunamasa da biz yine aynısını yapıp oraya koyacağız" dedi.

Olay İstanbul Kadıköy'de meydana geldi. Hırsız ya da hırsızlar ,Hasanpaşa Mahallesi, Kurbağalıdere Caddesi'nde bulunan heykeli kimsenin haberi olmadan çalıp götürdü.



Avanak Avni ünlü Karikatürist Oğuz Aral'ın yarattığı karakterlerden biriydi.



Kadıköy Karikatür Evi Birim Sorumlusu Meriç Karçal, "Umarız heykel bulunur bulunmasa bile yerine tekrar yapacağız." dedi.



Sanatın gözardı edildiği hırsızlığa Kadıköylüler tepki gösterdi.



Polis ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alırken olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.



ulusal.com.tr

