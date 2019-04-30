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Avcılar'da çökme riski bulunan 5 katlı bina boşaltıldı

İstanbul Avcılar'da çökme riski bulunan 5 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Dairede duvar çökmesi yaşandığı için binanın tahliye edildiği öğrenildi.

Avcılar'da çökme riski bulunan 5 katlı bina boşaltıldı

İstanbul Esenyurt'ta boşaltılan 9 katlı binanın ardından, şimdi de Avcılar'da bulunan 5 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Ambarlı Mahallesi Erencan Sokak'ta bulunan Çiğdem Apartmanı'nın bodrum katındaki kolon ve kirişlerde çatlaklar oluştu. 

Dairede duvar çökmesi yaşandığı öğrenilirken, vatandaşlar yetkililere bilgi verdi.

Bölgeye belediye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk inceleme sonucu çökme riski bulunması dolayısıyla bina tahliye edildi. Binaya giriş yasaklanırken, çevrede önlem alındı.

Öte yandan Avcılar Belediyesince bazı bina sakinleri otellere yerleştirildi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #avcılar
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