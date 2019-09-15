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Avcılar'da silahlı kavga: 3 yaralı

 Avcılar'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

YURT 15.09.2019, 13:39
Avcılar'da silahlı kavga: 3 yaralı

İstanbul  Avcılar'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilkent Mahallesi Amasyalılar Caddesi üzerinde, aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, polis caddede güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA
#istanbul #avcılar
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