Avcılar'da silahlı kavga: 3 yaralı

İstanbul Avcılar'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilkent Mahallesi Amasyalılar Caddesi üzerinde, aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, polis caddede güvenlik önlemi aldı.