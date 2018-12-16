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Avcılar'da trafik kazası: 4 yaralı

Avcılar'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Avcılar'da trafik kazası: 4 yaralı

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu'nda Topkapı istikametine giden 07 DBG 90 plakalı otomobil, Cihangir Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. 

Çarpmanın etkisiyle, yan yola savrulan araçtaki 4 kişi yaralandı. 

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılara, ilk müdahale olay yerinde yapıldı. 

Yaralılar, daha sonra çevredeki hastanelere kaldırıldı. 

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, direğe çarpan aracın kaldırılmasının ardından normale döndü. 


Kaynak: AA
Etiketler; #avcılar
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