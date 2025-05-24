Avcılar gişeleri kaç gün kapalı kalacak?

İstanbul Avcılar gişeleri çalışma nedeniyle araç trafiğine kapatıldı. Çalışmalar 6 gün sürecek. İstanbul Avcılar gişeleri çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Dilek Doğan Dilek Doğan
Avcılar gişeleri kaç gün kapalı kalacak?
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İstanbul Avcılar gişeleri çalışma nedeniyle araç trafiğine kapatıldı. Çalışmalar 6 gün sürecek. İstanbul Avcılar gişeleri çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Trafiğinin en yoğun olduğu noktalardan biri olan gişeler çalışma nedeniyle 6 gün boyunca kapalı kalacak. Çalışmalar kapsamında mevcut beton gişe adaları yıkılacak.

Gişelerin kaldırılmasıyla Serbest Geçiş Sistemi'ne geçilecek. Çalışmalar, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı 1. Bölge Müdürlüğü’nün koordinasyonunda yürütülüyor. 6 gün sürecek çalışmalar kapsamında sürücüler alternatif yolları kullanmak zorunda kalacak.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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