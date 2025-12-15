Avcılar’da İSKİ çalışmasında göçük!

İstanbul’un Avcılar ilçesinde akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Yeşilkent Mahallesi sınırları içerisindeki G-103 Sokak’ta, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) bünyesindeki ekiplerin yürüttüğü rutin altyapı işlemleri, saatler 18.20’yi gösterdiğinde felaketin eşiğinden dönülen bir kazaya sahne oldu. Çalışmaların devam ettiği esnada kazı alanında beklenmedik bir göçük meydana geldi.

TOPRAK YIĞINININ ALTINDA KALDI

Edinilen bilgilere göre, zemindeki çökme sonucu görevli personellerden Erkan Yavuz, bir anda toprak yığınının altında kaldı. Olayın şokunu yaşayan mesai arkadaşları, kepçe operatörü ve durumu fark eden mahalle sakinleri, Yavuz’u kurtarmak için zaman kaybetmeden harekete geçti. Ancak durumun ciddiyeti üzerine olay mahalline derhal itfaiye, emniyet güçleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan profesyonel itfaiye ekipleri ve vatandaşların yoğun çabası ve iş birliği neticesinde, sıkıştığı yerden güçlükle çıkarılan Erkan Yavuz, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olayın görgü tanığı olan bir mahalle sakini, yaşanan panik anlarını şu sözlerle anlattı: "Mahallemizde İSKİ altyapı çalışması yapıyordu, ben de evime çıkıyordum, aniden göçük oluştuğunu gördüm. Hemen koşarak aşağı indim ve toprak altında kalan arkadaşa müdahale ettik. Omuz hizasına kadar zaten toprağın altındaydı. Kendi çabalarımızla yapamayacağımızı anlayınca itfaiyeye haber verdik. İtfaiye ekiplerinin desteğiyle beraber işçiyi çıkarttık"

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan talihsiz işçi, ambulansla süratle hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Hastane kaynaklarından alınan son bilgilere göre Erkan Yavuz’un genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yetkililer, yaşanan göçük olayıyla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.