Avcılar’da köpeğine işkence yapan şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Avcılar'da köpeğini kemerle döven, tasmasından tutup havaya savurarak yere fırlatan şahıs, görüntülerin yayılmasının ardından emniyet güçlerince yakalandı. Gözaltına alınan N.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yeşilkent Mahallesi'nde 13 Nisan'da meydana gelen olayda, yol kenarındaki boş arazide bir kişinin köpeğine şiddet uyguladığını gören sürücüler duruma tepki gösterdi. Çevredeki vatandaşların uyarılarına rağmen şiddet eylemine devam eden şahıs; köpeğini kemerle dövdü, tasmasından tutarak havaya kaldırdığı hayvanı yere fırlattı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Şiddet görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Görüntülerden kimliği tespit edilen 40 yaşındaki N.A., polis ekiplerince bugün yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunda köpeğe şiddet uyguladığını kabul eden şüpheli N.A., işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Hayvana şiddet uygulanan görüntülerin delil olarak dosyaya eklendiği öğrenilirken, şiddet mağduru köpeğin durumuyla ilgili koruma kararı alınması bekleniyor.

