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Avladıkları karacanın etini aracın motor bölümüne gizlemişler

Sinop'ta, jandarma ekiplerince bir aracın motor bölümüne gizlenmiş 16 kilogram karaca eti ele geçirildi.

Avladıkları karacanın etini aracın motor bölümüne gizlemişler

Sinop'un Boyabat ilçesinde jandarma ekiplerince bir aracın motor bölümüne gizlenmiş 16 kilogram karaca eti bulundu.

Alınan bilgiye göre, bölgede kaçak avcılık yapıldığı ihbarını değerlendiren Boyabat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökçeağaçsakızı köyü mevkisinde durdurdukları bir araçta arama gerçekleştirdi.

Aracın motor bölümünde yapılan aramada, 16 kilogram karaca eti ile iki tüfek ele geçirildi.

Araçta bulunan malzeme ve ete el koyan jandarma ekibi, kaçak avcılık yaptıkları tespit edilen 2 kişiyi gözaltına aldı.

Milli Parklar Şube Müdürlüğü de kaçak avcılara toplam 12 bin lira idari para cezası verdi.

Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Sinop
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