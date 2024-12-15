Avlanma kazası: 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
Ankara’nın Çubuk ilçesinde meydana gelen üzücü olayda, 17 yaşındaki M.A. av sırasında elindeki ruhsatsız av tüfeğiyle kuzeni Z.Y.A.'yı (12) başından vurdu.
Yayınlanma:
Olay, öğle saatlerinde gerçekleşti. Ağır yaralanan Z.Y.A. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.
Olayın ardından M.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İlk incelemelere göre, tüfeğin yanlışlıkla ateş aldığı ve kazayla vurulma sonucu bu trajik olayın yaşandığı tespit edildi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı