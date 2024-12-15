Avlanma kazası: 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Olay, öğle saatlerinde gerçekleşti. Ağır yaralanan Z.Y.A. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Olayın ardından M.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İlk incelemelere göre, tüfeğin yanlışlıkla ateş aldığı ve kazayla vurulma sonucu bu trajik olayın yaşandığı tespit edildi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.