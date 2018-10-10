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Avlanması yasak deniz patlıcanlarını kamyonla taşırken yakalandı

Edirne'de durdurulan bir kamyonet içerisinde avlanması yasak 4 bin 500 deniz patlıcanı ile 100 kilogram ahtapot ele geçirildi.

Avlanması yasak deniz patlıcanlarını kamyonla taşırken yakalandı

Edirne'de durdurulan bir kamyonet içerisinde avlanması yasak deniz patlıcanı ve ahtapot ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Keşan ilçesine bağlı İzzetiye köyünde E.Y'nin kullandığı kamyoneti durdurdu.

Kamyonette yapılan aramada 4 bin 500 deniz patlıcanı ile 100 kilogram ahtapot ele geçirildi.

Sürücü E.Y'ye "Su Ürünleri Kanununa Muhalefet" suçundan bin 322 lira, trafik ekiplerince de bin 110 lira ceza uygulandı.

Olayda kullanılan araç, İstanbul 25. İcra Dairesince yakalaması olduğu gerekçesiyle yediemin otoparkına teslim edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #edirne
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