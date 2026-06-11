AVM'de asılsız "canlı bomba" alarmı! Paniğin arkasından 13 yaşındaki çocuk çıktı
Kayseri'de bulunan Forum AVM'ye yönelik yapılan 'canlı bomba' ihbarı, şehri alarma geçirdi. Geniş çaplı güvenlik önlemlerinin alındığı ve bir girişin kapatıldığı olayın asılsız olduğu anlaşılırken, asılsız ihbarı yapan 13 yaşındaki çocuk saklandığı yerde yakalandı.
Hunat Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde yer alan Forum Kayseri AVM'de canlı bomba ihbarı alınması üzerine emniyet güçleri, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.
Bölgeye ulaşan polis ekipleri, alışveriş merkezinin çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, olası bir olumsuz duruma karşı sağlık personeli ambulansla alanda hazır bekletildi. İhbarda hedef olarak gösterilen kapı yaya giriş ve çıkışlarına tamamen kapatıldı. Bu esnada AVM'nin özel güvenlik görevlileri, söz konusu kapıdan binaya girmeye çalışan vatandaşları diğer giriş noktalarına yönlendirdi.
Ekiplerin AVM içerisinde ve çevresinde gerçekleştirdiği detaylı kontroller neticesinde canlı bomba ihbarının asılsız olduğu ortaya çıktı. Güvenlik güçlerini seferber eden ve AVM girişinin kapanmasına yol açan bu asılsız ihbarı kimin yaptığını belirlemek amacıyla anında arama ve inceleme çalışmaları başlatıldı.
Bölgedeki güvenlik kameralarının taranması sonucunda, ihbarı yapan kişinin 13 yaşındaki M.B.T. olduğu tespit edildi. Ekipler, M.B.T.'yi saklandığı yerde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli çocuk hakkında başlatılan yasal işlemler devam ediyor.