AVM'de asılsız "canlı bomba" alarmı! Paniğin arkasından 13 yaşındaki çocuk çıktı

Ekiplerin AVM içerisinde ve çevresinde gerçekleştirdiği detaylı kontroller neticesinde canlı bomba ihbarının asılsız olduğu ortaya çıktı. Güvenlik güçlerini seferber eden ve AVM girişinin kapanmasına yol açan bu asılsız ihbarı kimin yaptığını belirlemek amacıyla anında arama ve inceleme çalışmaları başlatıldı.