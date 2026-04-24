AVM'de kan donduran ihmal iddiası: 3 yaşındaki çocuğun parmağı koptu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yer alan MovaPark Alışveriş Merkezi'nde (AVM), 8 Nisan 2026 tarihinde meydana gelen kazada 3 yaşındaki T.B.'nin parmağı yürüyen merdivene sıkışarak koptu. Ailesiyle birlikte alışveriş merkezinde bulunduğu sırada yaşanan kaza sonrası taraflar karşılıklı ihmal suçlamalarında bulunuyor. Aile avukatı Sibel Çelik olayda zincirleme ihmaller yaşandığını belirterek hukuki süreç başlattıklarını duyururken, AVM yönetimi güvenlik eksikliği iddialarını yalanladı.

Yaklaşık iki hafta önce gerçekleşen kazanın T.B.'nin yürüyen merdivene yöneldiği esnada yaşandığını belirten ailenin avukatı Sibel Çelik, ilk anlardan itibaren müdahalede yetersiz kalındığını savundu. Çelik, "Olaydan sonra ihmaller zinciri başladı. Müvekkillerim yürüyen merdiveni kendi imkanlarıyla durdurdu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni kendileri aradı. İlk müdahale gelene kadar çocuğu sakinleştirmeye çalıştılar" dedi.

"UZUV KAYBI YOK" DENİLEREK YANLIŞ YÖNLENDİRİLDİ İDDİASI

Avukat Çelik, AVM'de görevli sağlık personelinin müdahalesi sırasında ailenin eksik ve hatalı bilgilendirildiğini öne sürdü. Personele ait tampon uygulaması sonrası aileye "uzuv kaybı yok" denildiğini ve ailenin bu bilgiyle hastaneye yöneldiğini belirten Çelik, doktorların parmağın koptuğunu tespit etmesi üzerine ailenin tekrar alışveriş merkezine döndüğünü ifade etti.

Hastaneden AVM'ye geri dönüldüğünde olay yerinde hiçbir güvenlik önlemi alınmadığını savunan Çelik, "Geri döndüğünde hiçbir tedbir alınmamış, merdivenler aynı şekilde bırakıldığı gibi güvenlik şeridi çekilmemiş durumdaydı. Teknik personelin hiçbir tesisatı yok, kendi imkanlarıyla alışveriş merkezinden belirli cihazları satın alıp merdivenlerde parmağı arıyorlar. Saatler süren kendi mücadeleleri sonrasında uzuv bulunuyor" açıklamalarında bulundu. Bulunan uzvun dikilmesi ve hastanedeki tedavi süreci hakkında da bilgi veren Çelik, şu ifadeleri kullandı:"Uzuv ile ilgili yapılan doktor tespiti ile 'Yüzde 1 belki kurtarılabilir' denmesine rağmen parmak yerine dikiliyor fakat geldiğimiz noktada şu aşamada bile çocuğumuz iki ameliyat geçirmiştir. Ve bu ameliyatların devamı maalesef gelecektir. Maalesef olaydan 2 saat sonra geç kalındığı için çocuğumuz uzuv kaybı yaşadı. Bu haliyle de ömür boyu unutamayacağı bir eksikliğe sahip olmuştur."

'İMAJ SARSILMASIN DİYE GÖRÜNTÜ ALINMASI ENGELLENDİ'

Olayın hukuki boyutunu sonuna kadar takip edeceklerini belirten Çelik, AVM yönetiminin kazayı örtbas etmeye çalıştığını iddia etti. Çelik, "Bu süreçte özellikle olay sonrası AVM'nin sağlık personellerinin ve yönetiminin süreci iyi yönetememesi ve ihmaller zinciri sonrasında bu aşamaya gelinmiştir. Biz bu süreci yakından takip edeceğiz. İhmali olan herkesle ilgili gerekli takiplerimizi yapacağız. Süreç sonrası maalesef alışveriş merkezi yetkilileri de konuyla ilgili duyarlı davranmamışlardır. Hatta alışveriş merkezinin imajı sarsılmasın diye görüntü alınmasını engellemişlerdir. Sadece telefonla ışık tutma ile yetinilmiştir. Bu haliyle de maalesef çocuğumuzun geleceğiyle ilgili ciddi bir sonuç ortaya çıkmıştır" şeklinde konuştu. Çelik ayrıca, güvenli bir ortam sağlamakla yükümlü işletmenin bu denli yetersiz kalmasının, olayın münferit bir kaza değil zincirleme ihmal sonucu meydana geldiğini gösterdiğini; sorumluların tespiti ve cezai yaptırımların takipçisi olacaklarını ekledi.

Suçlamaların odağındaki MovaPark AVM yönetimi ise olaya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Bakım ve güvenlik standartlarının eksiksiz uygulandığını belirten ve bağımsız raporlara işaret eden yönetim, iddialara şu açıklamayla yanıt verdi:"Alışveriş merkezimizde 8 Nisan 2026 tarihinde yaşanan talihsiz olay hepimizi derinden üzmüştür. Öncelikle yaralanan çocuğumuza acil şifalar diliyor, ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Olay anına ilişkin kamera kayıtları ve teknik incelemeler açıkça göstermektedir ki yürüyen merdivenlerimiz düzenli bakımları yapılmış, tüm güvenlik ve teknik gereklilikleri eksiksiz şekilde sağlayan durumda olup, olay öncesinde herhangi bir arıza veya kusur bulunmamaktadır. Bu husus, bağımsız iş sağlığı ve güvenliği raporlarıyla da teyit edilmiştir. Olayın meydana geliş şekli incelendiğinde küçük yaştaki çocuğun ailesinin kontrolünden çıkarak yürüyen merdivene yönelmesi sonucu kazanın gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Bu çerçevede olayın oluşumunda alışveriş merkezimize atfedilebilecek bir ihmal veya kusur bulunmamaktadır. Bununla birlikte olayın hemen ardından sağlık ve teknik ekiplerimiz süratle müdahale etmiş, yaralı çocuk ivedilikle sağlık ekiplerine teslim edilerek, gerekli tüm süreçler titizlikle yürütülmüştür. Kamuoyuna yansıyan bazı iddialar gerçeği yansıtmamakta olup, olay üzerinden haksız bir kusur isnadı oluşturulmaya çalışıldığı görülmektedir. Hukuki süreçlerde tüm gerçekler, yetkili merciler ve bilirkişi incelemeleri ile ortaya konulacaktır. MovaPark Alışveriş Merkezi olarak ziyaretçilerimizin güvenliği en öncelikli hassasiyetimizdir. Bununla birlikte yaşanan bu üzücü olay nedeniyle insani ve vicdani sorumluluğumuzu da göz ardı etmeksizin süreci yakından takip ettiğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz."