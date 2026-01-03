AVM'nin yemek katında mide bulandıran manzara: Zabıta denetiminde ortaya çıkan görüntüler şoke etti

Hatay'da popüler bir alışveriş merkezinin yemek katında gerçekleştirilen denetimlerde karşılaşılan manzara görenleri hayrete düşürdü.

İskenderun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenli ve sağlıklı hizmet almasını sağlamak amacıyla ilçede bulunan Primemall AVM'nin yemek katına operasyon düzenledi.

Ekipler, restoranlarda hijyen kuralları, ruhsat durumu, fiyat tarifeleri ve ürünlerin son kullanma tarihleri gibi kritik başlıklarda kapsamlı bir inceleme gerçekleştirdi.

BÖCEK YUVALARI TEK TEK GÖRÜNTÜLENDİ

Denetimler derinleştiğinde bazı işletmelerde mide bulandıran görüntüler ortaya çıktı. Zabıta ekipleri, yemeklerin hazırlandığı alanlarda böcek yuvaları tespit etti. Hijyen şartlarının tamamen unutulduğu mutfaklarda yuvalanan böcekler, ekipler tarafından tek tek görüntülendi.

Ağzı açık şekilde bekletilen dondurmaların üzerine kıl ve çeşitli yabancı maddelerin düştüğü kameralara yansıdı.

Denetim sırasında zabıta memurları ile işletme personeli arasında geçen diyalog ise dikkat çekti. Böcek yuvalarının tespit edildiği iş yerinde zabıta ekiplerinin, personeli işaret ederek sorduğu "siz kendiniz kabul eder misiniz" sorusuna, çalışan "kesinlikle doğru" yanıtını verdi.

Personelin bu durumu kabullenmesi denetim ekiplerine 'pes' dedirtti.

DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRECEK

Yapılan kontroller sonucunda kurallara uymadığı belirlenen çok sayıda restorana eksikliklerini gidermeleri konusunda uyarıda bulunuldu.

Yetkililer, hijyen standartları ve tüketici sağlığı konularında işletmelerin çok daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Eksikliklerin giderilmemesi halinde cezai işlem uygulanacağını belirten zabıta ekipleri, denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

