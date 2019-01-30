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Avrasya Tüneli ne zaman çift yönlü trafiğe kapatılacak

Avrasya Tüneli bir süre trafiğe kapatılacağı açıklandı. Açıklamaya göre, tünelin 31.01.2019 ve 01.02.2019 tarihlerinde 00.01 ile 05.00 saatleri arasında tünel işletmesi kalite standartları kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle her iki yönde geçici olarak hizmet veremeyecek

Avrasya Tüneli ne zaman çift yönlü trafiğe kapatılacak

Avrasya Tüneli, bakım ve onarım çalışmaları için geçici olarak trafiğe kapatılacak. 

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakalarını deniz altından birbirine bağlayan Avrasya Tüneli, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalacak. 

Çift yönlü trafiğe kapatılacak tünelde çalışmalar, 00.00-05.00 saatlerinde gerçekleştirilecek.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından tünelin tekrar ulaşıma açılacağı bildirildi.

Avrasya Tüneli sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:

"31.01.2019 ve 01.02.2019 tarihlerinde 00.01 ile 05.00 saatleri arasında tünel işletmesi kalite standartları kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle Avrasya Tüneli her iki yönde geçici olarak hizmet veremeyecektir."

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #Avrasya Tüneli
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