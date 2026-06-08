Avrasya Tüneli'nde kaza! Araç yangın panosuna çarptı: Tüneli su bastı

İstanbul Avrasya Tüneli'nde sabah saatlerinde seyir halindeki bir otomobilin itfaiye panosuna çarpması sonucu yangın söndürme sistemine ait su yola taştı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Avrasya Tüneli'nde kaza! Araç yangın panosuna çarptı: Tüneli su bastı
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Saat 08.00 sıralarında Avrasya Tüneli'nde seyir halinde olan bir otomobil, itfaiyeye ait yangın panosuna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle panoda yer alan musluk patladı ve söndürme sisteminin içindeki su doğrudan tünele akmaya başladı.

Meydana gelen kaza ve yola taşan su birikintisi sonrasında Avrasya Tüneli araç geçişine tamamen kapatıldı.

SÜRÜCÜLER ALTERNATİF GÜZERGAHLARA YÖNLENDİRİLDİ

Tünelin trafiğe kapatılmasının hemen ardından, sorunun giderilmesi ve patlayan musluğun onarılması için ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar boyunca Avrasya Tüneli'ni kullanmak isteyen vatandaşlar, bölgedeki alternatif güzergahlara yönlendirildi.

Sorunun çözülmesi ve gerekli temizliğin yapılmasının ardından tünel, saat 09.00 itibarıyla yeniden kullanıma açıldı.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Günün erken saatlerinde yaşanan olayın ardından İstanbul Valiliği tarafından resmi bir bilgilendirme yapıldı. Valilikten yapılan açıklamada, kaza sonrasında tünele akan suyun kaynağı netleştirilerek, suyun deniz suyuyla bir ilgisi bulunmadığı ifade edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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