Avrupa güzeli Giresun'da can verdi! Sahil yolunda hareketsiz halde bulundu

Giresun’un Hacı Hüseyin Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu’nda gece saatlerinde meydana gelen olayda, bayram tatili için kente gelen 27 yaşındaki Güler Erdoğan, yolda hareketsiz halde yatarken bulundu. Genç mankenin cansız bedenini fark eden diğer sürücüler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Erdoğan’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. İlk bulgulara göre genç kadının bir aracın çarpması sonucu öldüğü düşünülüyor.

AVRUPA GÜZELİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Ölen kadının kimliği kısa sürede tespit edilirken, Güler Erdoğan’ın Kosova’da düzenlenen Avrupa Güzellik Yarışması’nda taç giydiği ve bir mankenlik ajansına bağlı olarak çalıştığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.