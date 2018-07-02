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Avrupa konseyi Bakırkıöy'ü çocuk dostu belediye seçti

Çocuk Masası ve çocuklarla ilgili projeleriyle dikkat çeken Bakırköy Belediyesi, Avrupa Konseyi'nde "çocuk dostu" seçildi. Seçimi, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Parlamentosu yaptı.

Avrupa konseyi Bakırkıöy'ü çocuk dostu belediye seçti

"Çocuklar dünyanın en büyük servetidir." diyerek çıktıkları yolda bir çok önemli projeye imza attılar.

Türkiye’de bir ilki başlatarak Çocuk Masası, Çocuk Sağlık ve Sosyal Destek İstasyonunu hizmete açan Bakırköy Belediyesi "Çocuk Dostu Belediye" seçildi.

Seçimi, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Parlamentosu yaptı.

Bakırköy Belediye Başkanı Doktor Bülent Kerimoğlu ve Parlamento Başkan Yardımcısı Anders Knape arasında imza töreni yapıldı.

Etiketler; #bakırköy
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