Avukat Faik Işık'tan duygulandıran şiir

Avukat Faik Işık, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesini ziyaret etti. Işık, bölgeye gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından kaleme aldığı “Amik Ovasında Kıyamet” başlıklı şiiri takipçileri ile paylaştı. Işık’ın paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.

“Amik Ovasında Kıyamet” başlıklı şiirin dizeleri şöyle:

Ejderhaların çatıştığı fay hatlarında kurulmuşsun.

Yıkıntı tepelerinin altında,

göz gözü görmez,

zifiri karanlık

daracık bir mekan…

Yırtılmış ses telleri bağırmaktan;

-Kimse var mı sorusu çok uzaklardan…

Ellerinde mecal kalmamış, kımıldamıyor.

-Ben varım! diyen boğuk sesler duyulmuyor.

Susun!

Ejderhaların çatıştığı fay hatlarında kurulmuşsun

Üç kıta içinde titrer durursun,

zemheriyi seçip gece vurursun…

Ekranlarda bilgiç bilgiç konuşmalar

Kimileri beğeni derdinde,

bencil kaygılar,

ana baba, eş kardeş ve çocukların sesini duymak isteyen

aç susuz insanlar;

-Durun daha ölmedim, yıkıntıların altındayım.

Bu selâ sesleri neden?

Ne kadar ihmal ve umursamazlık varsa,

Vebalini

kadere ve Allah’a havale etmeden,

bir el atmayan kim varsa hatırlasın…

Kurtarılmayı bekliyorum molozların altında ben…

Ejderhaların çatıştığı fay hatlarında kurulmuşsun

Üç kıta içinde titrer durursun,

zemheriyi seçip gece vurursun…

Şu karşıki dağda kar var, duman yok.

Güzel Hatay sende din var, iman yok.

Vardık geldik sana, baktım kalan yok.

Kırdın gönülleri, yıktın derman yok…

Ejderhaların çatıştığı fay hatlarında kurulmuşsun

Üç kıta içinde titrer durursun,

zemheriyi seçip gece vurursun…