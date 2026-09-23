Avukat Hatice Kocaefe cinayeti davasında yeni gelişme: 7 sanık hakim karşısında!

Bursa 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 3'ü tutuklu, 4'ü tutuksuz toplam 7 sanığın savunması alındı. Tutuklu sanıklar Hakkı Ç., Ali Ç. ve Serkan S., tutuksuz sanıklar ise Hakan S., Esra Ü., Salih U. ve Volkan A. idi. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve TBB yöneticileri ile çok sayıda baronun temsilcisi ve avukat da duruşmaya katılarak Kocaefe ailesine ve meslektaşlarına destek verdi. Avukatlar, davayı yakından takip edeceklerini belirtti.

"EVLADIMIN KANI YERDE KALMASIN"

Duruşmada söz alan Hatice Kocaefe'nin annesi Bahtinur Kocaefe, kızının başarılı bir eğitim hayatının ardından yurt dışında okuduğunu, daha sonra ailesiyle birlikte çalışmaya başladığını anlattı. Olay sırasında ofiste bulunduğunu söyleyen Kocaefe, "Silah seslerini duyup camdan baktığımda yavrularım yerde yatıyor, can çekişiyordu. Bunların hepsinin planlı olduğunu düşünüyorum. Bizim işletmemizin önünde pusu kurmuş. Sonuna kadar şikayetçiyim, evladımın kanı yerde kalmasın istiyorum" dedi.

Baba Rahmi Kocaefe ise ailesiyle yürürken yanlarına bir aracın geldiğini ve adres sorulacağını düşündüğünü aktararak, "Camı açıp ateş etmeye başladı. Kızım kalbinden vurulmuş, diğer kızım da bacağından vurulmuş. Ben hem bu dünyada hem diğerinde sonuna kadar şikayetçiyim. Hepsinin cezalarını çekmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

"KORKUTMAK İÇİN ATEŞ ETTİM" DEDİ, ÇEKLERİ GÖSTERDİ

Tutuklu sanık Hakkı Ç., karşı tarafla yaşadığı anlaşmazlığın çekler nedeniyle çıktığını öne sürdü. Olay günü Elif Çalışkan'ı gördüğünü belirten Hakkı Ç., "Dayanamadım, bana çektirdikleri aklıma gelince gözüm karardı. Korkutmak için 3-4 el ateş ettim, ayaklarına doğru. Ama avukat hanımla benim bir problemim yok. Eğer olsaydı, Elif Hanım yüzünden icraya verildiğimizde bize bir sürü avukat geldi. Benim avukatlara karşı bir sorunum olsa onlara da aynı şekilde davranırdım" dedi.

Hakkı Ç.'nin oğlu Ali Ç., olay günü annesini hastaneye götürdüğünü, sonrasında babasının kendisini aradığını ancak ona ulaşamadığını söyledi. Olayı sonradan Serkan S.'den öğrendiğini belirten Ali Ç., babasının böyle bir şey yaptığını duyunca şok olduğunu ifade etti. Serkan S. ise suçlamaları kabul etmedi ve Hatice Kocaefe'nin ailesine başsağlığı diledi.

DİĞER SANIKLAR "ALAKAM YOK" DEDİ

Hakan S., olay sırasında İstanbul'da olduğunu, Serkan S.'nin kendisini aramasının ardından Hakkı Ç.'nin bulunduğu yere gittiğini anlattı. Olayı sosyal medyadan öğrendiğini belirten Hakan S., Hakkı Ç.'nin teslim olacağını söylediğini, kendisinin de sonrasında emniyete gittiğini ifade ederek beraatini talep etti.

Esra Ü., Hakkı Ç. ile 11 yıl önce ayrıldıklarını, oğlu Ali Ç.'nin olayla ilgili herhangi bir bilgisi bulunmadığını söyledi. Volkan A. da olayla ilgisi olmadığını belirterek, "Hakkı Ç.'yi tanımıyorum. Ben orada bir çalışanım, tek suçum o saatte mesaide olmak" dedi.

"ÖLDÜRÜRÜZ" DİYE TEHDİT ETTİLER

Elif Çalışkan, iki firmalarının bulunduğunu ve kardeşi Hatice Kocaefe'nin bu firmaların hukuki süreçlerini takip ettiğini söyledi. Karşı taraftan alacaklı olduklarını belirten Çalışkan, daha önce Hakkı Ç. ve Ali Ç. ile alacak konusunda görüştüklerini, görüşmelerden birinde masada silah bulunduğunu öne sürdü. Çalışkan, "Ali Ç. ‘Bunu sana ödeyemeyiz' dedi. Hakkı Ç. de ‘Bizi diğer sezona kadar taşıyacaksınız, eğer yapmazsanız öldürürüz sizi' dedi. Biz de yasal süreç başlatacağımızı söyledik ve ayrıldık. Sonrasında icra süreci başlattık. Esra Ü. ile konuştuğumda o da ‘Bu işlere girme, seni öldürürüz' dedi" ifadelerini kullandı.

Olay günü ailesiyle birlikte işletmede olduklarını anlatan Çalışkan, Hakan S.'nin kardeşi Hatice Kocaefe'yi aradığını, işletmeden çıktıkları sırada ise gri renkli bir aracın yanlarına yaklaştığını söyledi. Çalışkan, "Camı açtı, Hakkı Ç. ile göz göze geldim. Sonrasında bize ateş etmeye başladı. Kardeşim Hatice göğsünden vuruldu, arkasından ben de bacağımdan vuruldum" dedi.

Mahkeme heyeti, Hakan S., Esra Ü., Salih U. ve Volkan A. hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmetti. Tutuklu sanıklar Hakkı Ç., Ali Ç. ve Serkan S.'nin tahliye talepleri ise üzerlerine atılı suçların niteliği, dosyada kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin bulunması ve tutuklama tedbirinin ölçülü olması gerekçeleriyle reddedildi. Üç sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Heyet ayrıca bazı HTS kayıtlarının incelenmesi ve sanıkların iletişim kayıtlarının araştırılması yönündeki taleplerle ilgili de karar aldı. Duruşma 9 Aralık tarihine ertelendi.