ABD firmalarından Türkiye'ye milyarlarca dolarlık yatırım
ABD firmalarından Türkiye'ye milyarlarca dolarlık yatırım
TSK'ye 22 yeni Anka geliyor
TSK'ye 22 yeni Anka geliyor
TBMM 'Trafik Kanunu Teklifi' için mesai yapacak
TBMM 'Trafik Kanunu Teklifi' için mesai yapacak
"İsrail uluslararası anlaşmalara göre savaş suçu işliyor"

Avukat yaralamaktan aranan firari hükümlü yakalandı

Adana'da kaçak akaryakıt satma suçlamasıyla yargılanırken davacı avukatını silahla yaraladığı gerekçesiyle hakkında 8 yıl hapis cezası verilen iş adamı, operasyonla yakalandı.

Avukat yaralamaktan aranan firari hükümlü yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "adam yaralama" suçundan hakkındaki kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası nedeniyle 3 yıldan bu yana aranan firari iş adamı Hasan G'nin (31), merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Aliya İzzet Begoviç Bulvarı'nda olduğunu belirledi.

Bölgeye giden ekipler, hükümlüyü bir araçta yakalayıp Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

Hasan G'nin, 9 yıl önce Tufanbeyli ilçesindeki petrol bayisinde sözleşmeye aykırı olarak kaçak yakıt sattığı iddiasıyla yargılandığı ve davacı avukatını duruşma sonrası dizlerinden yaralayıp kaçtığı gerekçesiyle hakkında hapis cezası verildiği belirtildi.

Adliyeye sevk edilen Hasan G, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #adana #seyhan ilçesi #gürselpaşa mahallesi #aliya izzet begoviç bulvarı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.