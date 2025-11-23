Avukatın oteldeki tartışması kanlı bitti: Otel sahibi baba ile oğlu öldü

Van’ın İpekyolu ilçesindeki bir otelde çıkan tartışmada avukat B.K., otel sahibi baba ile oğlunu silahla vurarak öldürdü. Olay sonrası avukat ve yanındaki ağabeyi gözaltına alındı.

Van’da bir otelde çıkan tartışma, avukat B.K.’nin otel sahibi baba ile oğlunu silahla vurarak öldürmesiyle sonuçlandı. Olay, saat 03.00 sıralarında İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi’ndeki bir otelde meydana geldi.

Otele geldiği belirtilen avukat B.K. ile otel sahipleri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine avukat B.K., otel sahibi baba ile oğluna ateş etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde baba ve oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli avukat B.K. ile yanında bulunan ağabeyi gözaltına alınırken, cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

avukat
