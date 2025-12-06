Avukatlık ofisinde cinayet! Kayınpeder gelinin kız kardeşini öldürdü

Korkunç olay, 5 Aralık günü Kırıkkale'nin Yaylacık Mahallesi'nde bulunan 381. Sokak üzerindeki bir avukatlık ofisinde yaşandı.

Kocasından boşanma aşamasında olan E.E. (37) ile kayınpederi Y.A., boşanma protokolünün şartlarını görüşmek üzere avukatlık bürosunda bir araya geldi. Görüşme sırasında taraflar arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kontrolden çıktı.

Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine kayınpeder Y.A., yanında getirdiği tabancayla gelini E.E.'ye ve gelininin kız kardeşi Nilgün Geçer'e peş peşe ateş etti.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Nilgün Geçer, kafasına ve göğsüne isabet eden kurşunlar nedeniyle derhal Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Geçer, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Saldırıda kafasından vurulan E.E.’nin ise Yüksek İhtisas Hastanesi’nde tedavisine devam edildiği ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheli Y.A., polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde kısa bir zaman diliminde yakalandı. Emniyetteki sorgu süreci tamamlanan zanlı Y.A., sağlık kontrolünün ardından adli makamlara sevk edildi.