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Ayağı ve kuyruğu kesilen köpek tedavi altına alındı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sağ ön ayağı ve kuyruğu kesilmiş halde, fabrika işçileri tarafından bulunan köpek tedavi altına alındı.

Ayağı ve kuyruğu kesilen köpek tedavi altına alındı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, sağ ön ayağı ve kuyruğu kesilmiş halde bulunan köpek tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Fevzipaşa Mahallesi yakınlarında, fabrika işçileri tarafından, sağ ön ayağı ve kuyruğu kesilmiş, 6 aylık olduğu tahmin edilen köpek bulundu. Yaralı hayvan, ilk yardımı vatandaşlar tarafından yapıldıktan sonra Gaziantep Canlı Hayatı İyileştirme Derneği (CAHİDE) ekiplerine teslim edildi.

Dernekte veteriner hekim tarafından tedavi altına alınan köpeğin durumunun iyi olduğu belirtildi.

CAHİDE Başkanı Ufuk Tekbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın bir vahşet olduğunu belirterek, insanların artık hayvanların da bir duygusu olduğunu onların da bir canlı olduğunu hatırlamaları gerektiğini söyledi.

Tekbaş, köpeğin sağ ön ayağı ve kuyruğu kesilmiş vaziyette bulunduğunu dile getirerek, "Bu köpek nasıl yürüyecek, nasıl hayatta tutunacak? Bunu yapanlar nasıl geceleri rahat uyuyorlar, anlamak mümkün değil. Yine de vicdanlı insanlar var da bize haber verdi. Bize geldiğinde kanaması durmuştu. Hemen tedavi altına aldık. İleride belki protezle yürüyebilir." dedi.

Güvenlik güçlerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #köpek #ayağı kesilen köepk #gaziantep #islahiye
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