İstanbul Arnavutköy'de yangın paniği yaşandı. Bir ayakkabı fabrikasında yangın çıktı. Çatı katında başlayan yangın güçlükle söndürüldü.

İstanbul Arnavutköy'de bir ayakkabı fabrikasında yangın çıktı.



Haraçcı Hadımköy Yolu üzerindeki 4 katlı fabrikada ki yangın paniğe neden oldu.



Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.



Yangın nedeniyle hasar oluşan fabrikada, itfaiyenin soğutma çalışmaları yapıldı.



ulusal.com.tr