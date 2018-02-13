Küçükçekmece'de bir ayakkabı imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü.

İstanbul Küçükçekmece'de bir ayakkabı imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü.



Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Mahallesi Çamlıbel Sokak'taki iki katlı bir ayakkabı imalathanesinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Polis çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Yangın sırasında hafif yaralanan imalathane çalışanına olay yerindeki ambulansta müdahale edildi.



Yangın sonucu hasar oluştu.

