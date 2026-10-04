Ayakkabı mağazası savaş alanına döndü: 7 kişi tek kişiye muşta ve bıçakla saldırdı!

Iğdır merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir ayakkabı mağazasında çıkan kavgada, 7 kişilik grubun saldırısına uğradığı öne sürülen bir kişi yaralandı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla bağlantılı olarak 2 şüpheli gözaltına alındı.

MAĞAZADA TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Edinilen bilgilere göre, mağazaya gelen gençler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 7 kişilik grubun bir kişiye saldırdığı iddia edildi.

MUŞTA VE KESİCİ ALETLERLE YARALANDI

Mağaza dışına çıkarılan kişi, muşta ve kesici aletlerle yaralandı. Kavga, çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kişiye, sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı, ardından ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, olayla ilgili başlattıkları çalışma kapsamında 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.