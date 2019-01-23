Denizli'de bir üniversitesi öğrencisi yedinci kattan düşerek yaşamını yitirdi. Arkadaşının evinde balkona çıkan öğrencinin ölüm nedeni araştırılıyor

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde Ayçin Işık adlı üniversite öğrencisi, yedinci kattan düşerek öldü. 21 yaşındaki Ayçin Işık, Pamukkale Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencisiydi.



Şemikler Mahallesi Cinkaya Bulvarındaki Irmak Kent sitesinde yaşayan arkadaşı Burçin A.'yı ziyaret eden Işık, yedinci kattaki evin balkonuna çıktı. Bilinmeyen bir nedenle yaklaşık 30 metreden beton zemine düştü. Arkadaşı, durumu sağlık ekiplerine ve polise bildirdi.



Olay yerine giden sağlık ekipleri, ağır yaralanan Işık'ı Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Işık, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Cinayet büroya bağlı ekipler, Burçin A.'yı ifadesini almak üzere karakola götürdü.



ulusal.com.tr