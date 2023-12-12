Ayda 100 Bin TL Kazanıyor! 112 Metrekarelik Alan Yetiyor...

Sarıhacılı Mahallesi'nde kendi imkanlarıyla kurduğu bir tesiste ailesiyle birlikte kültür mantarı yetiştiren Hasan Taşçı, iki aylık bir sürede yaklaşık 5-6 ton mantar üretmeye başladı.

Taşçı, ürettiği mantarları Yozgat'taki market, pazarcı ve manavlara satan Taşçı, kültür mantarının kilosunu ise 50-60 lira bandında satıyor.

İki ayda 5-6 ton mantar ürettiğini söyleyen Taşçı, şunları ifade etti:

Yaklaşık 1 yıldır mantar yetiştiriciliğiyle uğraşıyorum, bu 3. üretimim oldu. Şu ana kadar üretim güzel gidiyor. Burası tek çadır 112 metrekare kullanım alanı var. 2 ay içerisinde yaklaşık 5-6 ton üretim yapıyoruz. Yozgat merkezdeki büyük marketlerin mantar ihtiyacını karşılıyoruz. Şehir dışından Ankara ve Çorum'dan da talepler var ama taleplere yetişemediğimiz için sadece iç piyasada değerlendiriyoruz. En kısa zamanda çadır sayımızı çoğaltacağız, o zaman günlük yaklaşık 500 kilograma kadar üretim yapacağız. Kendi ilimiz dışında şehir dışına da diğer illere de gönderim yapacağız. Şu an toptan 50-60 liraya satışı oluyor. Birinci sınıf kalite olursa 60 liraya kadar toptan verebiliyoruz. Kalitesi biraz düşük olursa kilogramı 45 liraya kadar düşüyor, onun için kaliteli ürün üretmek çok önemli.

'İki Ayda 200 Bin Lira Kazancım Oluyor'

Taşçı, ayrıca maliyetlerin yüksek olduğundan şikayet ederek "Kompost, toprak, elektrik, nakliye ve işçiliği de düşünürsek 2 aylık bir süre içinde 200 bin lirayı buluyor. Herhangi bir destek almadan kendi çabamızla yapmış olduğumuz bir tesis burası" ifadelerini kullandı.