Ayda 150 Bin TL Kazanıyorlar! O Mesleğe Eleman Aranıyor...

İnşaat sektöründe vinç operatörü sıkıntısı gittikçe derinleşiyor. Sektör temsilcileri özellikle 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen iki büyük depremin ardından vinç operatörlerine eskisinden daha fazla ihtiyaç duyuyor.

Milliyet'ten Aylin Rana Aydin'in haberine göre; Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, inşaat sektöründe farklı alanlarda toplam 1.8 milyon civarında kişinin çalıştığını belirterek şunları söyledi:

Bu çalışanların aslında mesleki yeterlilik belgesi (MYK) olması gerekiyor. Bunları baz aldığımızda aslında inşaat sektörü dışarıdan bakıldığı gibi herkesin gelişigüzel çalışabileceği bir yer değil, tehlikeli sınıfa giriyor. İnşaatta sertifikalı yetişmiş elemanlar ciddi şekilde yurt dışına gidiyor. Türk inşaat sektörünün yurtdışında üstlendiği projelerde Türkiye’den giden sertifikalı elemanlar çalışıyor. Ayda 2 bin 500- 3 bin dolar kazanıyorlar.

'850 Bin Konut Yapılacak'

Deprem bölgesine 850 bin konut yapılacağını hatırlatan Işık, şöyle devam etti:

Burada da ciddi bir talep var. Yeterince eleman yetiştiremediğimiz için orada da ister istemez fiyatlar yukarıya çıkıyor. Bazı noktada inşaatlar ilerleyemiyor, bu sebeplerden durma noktasına da geliyor. Vergi dahil maaşlar hem beton pompa operatörleri hem kule vinç operatörleri için 60-100 bin lira arasında.

Işık, “İnşaat sektörü kentsel dönüşüm projeleriyle daha da hızlanacak. Kalifiye eleman yetiştirmeliyiz. Biz birlik olarak meslek eğitim programları düzenliyoruz. Bu eğitimler artmalı” dedi.

Yük Mühendisleri Birliği (YMB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Altunkum ise şunları söyledi:

Bu devasa makineleri hareket ettirecek operatörlere ihtiyacımız var. Bugün sıfırdan asgari ücretle işe alınan 18 yaşındaki bir mavi yakalı tecrübe edindikten sonra 40 bin TL maaşla iş bulabiliyor. Beyaz yakalı açığın kapanması için üniversitelerde yük mühendisliği bölümü açılmalı. İlgili bakanlıklardan destek bekliyoruz.

O yüzden tecrübeli operatöre ihtiyaç duyuluyor. Türkiye’de herkes ‘vinç operatörüyüm’ der. Makine mühendisleri odasından bunun belgelerini alıyorlar.

Kule vinç operatörü her türlü vinci kullanabilir. Sabaha karşı saat 04.30 gibi kuleye çıkarlar. Taşıyacakları malzeme aktarımını yaparlar, bu aktarım 4-5 saat sürer ve mesaileri biter. Her gün için de inşaatta bir kat çıkarlar. Fiyatları yükselten diğer bir etken ise Vinç Operatörleri Derneği adı altında sosyal medya grupları var. Burada ‘şu fiyatın altına çalışmayalım’ gibi mesajlarla birbirlerine bildirim yapıyorlar. Gruba üye olanlar da bu talimatlara uyuyor, bu durum da fiyatları artırıyor.

'150 Bin TL Alanı Duyduk'

Ehliyet gibi bir şey. Onunla kullanıyorlar. Ama gerçek operatör sayısı 1000’i geçmez. Bunların da birçoğu şu anda deprem bölgesinde çalışıyor. Diğer şehirlerde inşaatlar yavaşlamasına rağmen yine de operatör açığı var, bu da fiyatı yükseltiyor. 150 bin lira alanı duyduk. 160 bin lira isteyen de var. Vinçler genelde 8-10 tonluk oluyor, kısa ve uzun olarak çeşitleri var ama hepsi birbiriyle aynı sayılabilir.

150 bin TL gibi bir maaşla istihdam edilen vinç operatörü olmak için ise lise koşullar hiç de zorlayıcı değil.

'En Az İlkokul Mezunu Olmak Gerekiyor'

Vinç operatörü olmak için, öncelikle Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir kurumdan vinç operatörlüğü eğitimi almanız gerekiyor. Bu eğitim, teorik ve pratik olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Teorik eğitimde, vinçlerin çalışma prensipleri, güvenlik kuralları, yük kaldırma ve indirme teknikleri gibi konular işleniyor. Pratik eğitimde ise, vinçleri kullanma pratiği yapılıyor.

Öte yandan en az ilkokul mezunu olmak ve sabıka kaydının bulunmaması şartı aranıyor.