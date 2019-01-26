Rize'deki "Kardan adam şenliği" yine renkli görüntülere sahne oldu. Türküler söylendi, katılımcılar doyasıya kaydı

Rize'de 12'ncisi düzenlenen "Çamlıhemşin Ayder Kardan Adam Şenliği" başladı.



Ayder Yaylası'ndaki şenlik yürüyüşle başladı. Tulum eşliğinde türküler söylendi.



Şenlik ateşi yakıldı. Sıra kaymaya geldiğinde, Karadenizliler yorulana kadar kaydı.



Diğer yıllara göre bu yıl kar azdı, ancak bu durum şenliğe katılıma engel olmadı.



Şenlik, yarın yapılacak etkinliklerle sona erecek.



ulusal.com.tr