Aydın'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kesinleşen listelere göre Aydın’da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:
Vatan Partisi
Aydın Büyükşehir Belediyesi: Yalçın Büyükdağlı
Yenipazar: Mehmet Babacan
Kuyucak: İrfan Ülkü
Karacasu: Mehmet Ali Çiçek
Nazilli: Afet Gök Heuschele
Bozdoğan: Uğur Ayka
Buharkent : Can Karabalcı
Sultanhisar : Numan Terzioğlu
Köşk: Osman Terzi
Efeler : Gökhan Doğan
Karpuzlu: Tevfik Uslu
İncirliova: Zerrin Tosun
Koçarlı : Onur Altınkaynak
Germencik: Veli Gelir
Söke: Mehmet Baydoğan
Kuşadası: İbrahim Ergün
Didim: Deniz Pekşen
Çine: Bahti Akar
Adalet ve Kalkınma Partisi
Aydın Büyükşehir : Mustafa Savaş (Cumhur İttifakı)
Bozdoğan: Ufuk Altıntaş (Cumhur İttifakı)
Buharkent: Mehmet Erol (Cumhur İttifakı)
Çine: Celal Özden (Cumhur İttifakı)
Didim: Mümin Kamacı (Cumhur İttifakı)
Kuşadası: Fuat Akdoğan (Cumhur İttifakı)
Koçarlı: Nedim Kaplan (Cumhur İttifakı)
Kuyucak: Metin Ertürk (Cumhur İttifakı)
Köşk: Nuri Güler (Cumhur İttifakı)
Sultanhisar: Ertegün Ünal (Cumhur İttifakı)
Yenipazar: Suat Menderes (Cumhur İttifakı)
Cumhuriyet Halk Partisi
Aydın Büyükşehir Belediyesi: Özlem Çerçioğlu (Millet İttifakı)
Efeler: Mehmet Fatih Atay (Millet İttifakı)
Didim: Deniz Atabay (Millet İttifakı)
Kuşadası: Ömer Günel (Millet İttifakı)
Söke: Levent Tuncel (Millet İttifakı)
Bozdoğan: Tümer Apaydın (Millet İttifakı)
Koçarlı: Mutlu Öztürk (Millet İttifakı)
Karacasu: Mustafa Büyükyapucu (Millet İttifakı)
Sultanhisar: Osman Yıldırımkaya (Millet İttifakı)
Karpuzlu: Tuğrul Ozan (Millet İttifakı)
Yenipazar: Mehmet Yüsran Erden (Millet İttifakı)
Çine: Enver Salih Dinçer (Millet İttifakı)
Germencik: Fuat Öndeş (Millet İttifakı)
İncirliova: Aytekin Kaya (Millet İttifakı)
Milliyetçi Hareket Partisi
Nazilli: Haluk Alıcık (Cumhur İttifakı)
Efeler: Ümmet Akın (Cumhur İttifakı)
Söke: Beliğ Azbazdar (Cumhur İttifakı)
İncirliova: Gürşat Kale (Cumhur İttifakı)
Germencik: İsmet Akın (Cumhur İttifakı)
Karacasu: Zeki İnal (Cumhur İttifakı)
Karpuzlu: Hilmi Dönmez (Cumhur İttifakı)
Halkların Demokratik Partisi
İncirliova: Fikret kaya
Köşk: Tayfun Suh
Nazilli: Eşref Tunç
İyi Parti
Nazilli: Kürşat Engin Özçam (Millet İttifakı)
Buharkent: Yusuf Vural (Millet İttifakı)
Köşk: Veli Tuna (Millet İttifakı)
Kuyucak: Kemal Emir (Millet İttifakı)
Saadet Partisi
Aydın Büyükşehir: Fatih Karahan
Bozdoğan: Talha Kayaoğulları
Buharkent: Nuri Kavas
Çine: Hakan Esgin
Didim: Kadir Uşar
Efeler: Nimet Güryeli
Germencik: Mustafa Yılmaz
İncirliova: Fahrettin Öztürk
Karacasu: Zeynel Alaca
Karpuzlu: Kadir Ali Yelken
Koçarlı: Erkan Kılınç
Köşk: Niyazi Arslan
Kuşadası Mahsum Bulan
Söke: Hakan Türkyılmaz
Kuyucak: Süleyman Dal
Nazilli: Vahap Kırca
Sultanhisar: Selma Yıldız
Yenipazar Ahmet Fethi Yıldız
Demokrat Parti:
Efeler: Mesut Özakcan
Söke: Süleyman Toyran
Demokratik Sol Parti
Aydın Büyükşehir: Süleyman Hışıroğlu
Kuyucak: Ali Demir
Köşk: Kamil Togil
Efeler: Can Karabulut
Nazilli: Osman Çağlayan
İncirliova: Ayhan Yener
Kuşadası: Hayrullah Susar
Didim: Reyhan Güner
Bağımsız Türkiye Partisi
Aydın Büyükşehir: Abdullah Bezci
Efeler: Eyüp Topçoğlu
Buharkent: İbrahim Demir
Çine: Adnan Sever
Didim: Hüseyin Güven
Germencik: Özer Özdemir
İncirliova: Mesut Kaya
Karpuzlu: Önder Başyiğiyit
Koçarlı: Mustafa Çamoğlu
Köşk: Sezai Çamoğlu
Karacasu: Derya Çoban
Kuşadası: İbrahim Sever
Nazilli: Aydın Akcan
Sultanhisar: Yılmaz Durdu
Yenipazar: Yusuf Bulgan
Kuyucak: Güven Duran
Türkiye Komünist Partisi
Aydın Büyükşehir: İrfan Ertel
Nazilli: Hasan Polat
İncirliova: Kutlu Gerçek Delikan Çoban
Bağımsız
Didim: Muhammed Candan
Germencik: İbrahim Ayaydın
İncirliova: Şerif Temelli
Aydın'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi
Aydın'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.