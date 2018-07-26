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Aydın Bayraktar: Çiftçi desteklenmeli

Türkiye’nin ihtiyacı kadar buğday üretimi yapılırken pamukta sektörün talebi tam olarak karşılanamıyor. Bu karşılaştırmalı açıklama Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’dan geldi. Aydın’da konuşan Bayraktar, üretimin artması için çiftçinin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Aydın Bayraktar: Çiftçi desteklenmeli

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Aydın’da konuştu.

Bayraktar, pamukta beklenen rekolteyi açıkladı.

“Üretim artmalı” diyen Bayraktar, çiftçiye destek verilmesi gerektiğini söyledi. Önümüzdeki yıl mazot desteğinin artacağını hatırlattı. Aynı talebin, gübre ve yem gibi girdilerde de olduğunu söyledi.

Bayraktar, buğday rekoltesinde ciddi bir düşüş beklemediklerini söyledi.   

Enflasyonun yükselmesiyle girdi maliyetlerinin de arttığını belirten Bayraktar, çiftçinin üretebilmesi ve bulunduğu yerden göç etmemesinin önemli olduğunu söyledi.
 

Etiketler; #pamuk
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