Aydın Buharkent’te 18. Taze İncir Festivali konser ve yarışmalarla yapıldı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde Taze İncir Festivali düzenlendi. Bu yıl 18'incisi düzenlenen festival, konserlerden yarışmalara kadar pek çok etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde Taze İncir Festivali düzenlendi. Bu yıl 18'incisi düzenlenen festival, konserlerden yarışmalara kadar pek çok etkinliğe ev sahipliği yaptı. Açılışların da yapıldığı festivalde Belediye Başkanı Mehmet Erol, Ulusal Kanal'a konuştu, ilçeye daha çok yatırım yapacaklarını söyledi.

Taze inciriyle ün kazanan Aydın’ın Buharkent ilçesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da incir hasadının bereketini ve ilçenin kültürel zenginliğini bir arada yaşıyor.

Buharkent ilçesi Taze İncir Festivali’ne ev sahipliği yaptı. Etkinlik kortej yürüyüşü ile başladı. Festival, üreticilerin büyük emekle yetiştirdiği taze incirlerin tanıtımına katkı sunmak ve ilçeyi tanıtmak amacıyla düzenleniyor.

Buharkent Belediyesi ve Buharkent Kaymakamlığı iş birliğinde yapılan festival yoğun ilgi gördü. Festivalde, konserlerden yarışmalara kadar pek çok etkinliğe imza atıldı.

Bölgenin en modern Kapalı Pazaryeri ve Katlı Otoparkı ile Muratdağı 2. Etap Güneş Enerjisi Santrali için düzenlenen toplu açılış töreni de oldukça görkemli yapıldı. Ulusal Kanal'a konuşan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, ilçeyi daha da iyi yerlere taşıyacaklarını söyledi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

incir festival aydın
