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Aydın'da 107 göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 107 göçmen yakalandı.

Aydın'da 107 göçmen yakalandı

Sahil güvenlik mobil radarıyla Kuşadası ilçesi açıklarındaki lastik botta göçmenler bulunduğunun belirlenmesi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu sevk edildi.

Durdurulan lastik botta Suriye uyruklu 7'si kadın ve 8'i çocuk 33 göçmen yakalandı.

Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında düzenlenen iki operasyonda iki lastik bot durduruldu.

Botlarda Suriye, Filistin ve Fas uyruklu 15'i kadın ve 27'si çocuk 74  göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #aydın
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