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Aydın'da 114 göçmen yakalandı

Aydın ve Çanakkale'de yasadışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan göçmenler yakalandı. 171 göçmen il göç idaresine teslim edildi.

Aydın'da 114 göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim açıklarında lastik botla yurtdışına çıkmaya çalışan 114 göçmen tespit edildi. 

Sahil Güvenlik Komutanlığı bölgeye TCSG-31 timiyle birlikte bir uçak sevk etti.

Fark edildiklerini anlayan göçmenler ve sahil güvenlik ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. 

Karaya dönen göçmenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı operasonla yakalandı.

Afganistan, Suriye ve Filistin uyruklu göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Çanakkale'de de Jandarma göçmenlerin yardımına koştu. 

Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek için geldikleri Ayvacık'ta sağnağa tutulan göçmenler jandarmadan yardım istedi. 

Jandarma ekiplerince kurtarılan 57 göçmene yiyecek ve giyecek yardımında bulunuldu.

Afganistan, Eritre ve Afrika uyruklu göçmenler Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #aydın #çanakkale
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