Alınan bilgiye göre, Fevzipaşa Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelin sahil kısmındaki beton iskele, üzerinde tatilciler varken çöktü.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, iskele altında kalan ve denize düşen 8 yaralıyı kurtardı.
Ambulanslarla Didim Devlet Hastanesi, Aydın Devlet Hastanesi ile Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Aydın'ın Didim ilçesinde bir otele ait iskelenin çökmesi sonucu 2'si ağır 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Fevzipaşa Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelin sahil kısmındaki beton iskele, üzerinde tatilciler varken çöktü.