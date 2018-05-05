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Aydın'da 5 yıldızlı otelin iskelesi çöktü: Yaralılar var

Aydın'ın Didim ilçesinde bir otele ait iskelenin çökmesi sonucu 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Aydın'da 5 yıldızlı otelin iskelesi çöktü: Yaralılar var

Alınan bilgiye göre, Fevzipaşa Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelin sahil kısmındaki beton iskele, üzerinde tatilciler varken çöktü.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, iskele altında kalan ve denize düşen 8 yaralıyı kurtardı.

Ambulanslarla Didim Devlet Hastanesi, Aydın Devlet Hastanesi ile Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #aydın #Didim #iskele
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