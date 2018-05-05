Aydın'ın Didim ilçesinde bir otele ait iskelenin çökmesi sonucu 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fevzipaşa Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelin sahil kısmındaki beton iskele, üzerinde tatilciler varken çöktü.



İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekipler, iskele altında kalan ve denize düşen 8 yaralıyı kurtardı.



Ambulanslarla Didim Devlet Hastanesi, Aydın Devlet Hastanesi ile Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.