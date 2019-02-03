Kuşadası ilçesinde sürüklenen lastik bottaki 52 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sürüklenen lastik bottaki 52 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.



Alınan bilgiye göre, Pamucak sahili açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu botun sürüklendiği bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye hareket etti.



Motorunun arızasından dolayı sürüklendiği tespit edilen lastik bottaki 25'i çocuk, 52 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik botuna alındı.



Karaya çıkartılan 45 Afganistan, 6 İran ve 1 Gabon uyruklu 52 düzensiz göçmen, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.