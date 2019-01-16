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Aydın'da 64 kaçak göçmen yakalandı

Aydın'da 64 kaçak göçmen yakalandı. Kuşadası açıklarında durdurulan lastik botta donmak üzere olan bir bebek de vardı.

Aydın'da 64 kaçak göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan'a geçmeye çalışan 64 göçmen yakalandı. 

Durdurulan lasitk bottaki 64 göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait gemiye alındı. 

Soğuk ve fırtanalı havaya rağmen denize açılan göçmenlerin arasında yeni doğmuş bir bebeğin donmak üzere olduğu farkedildi. 

Kurtarılan bebeğe ilk müdahaleyi Sahil Güvenlik ekipleri yaptı. Bebeğin aynı gün doğduğu öğrenildi. 

Karaya çıkarılan 31 Orta Afrika Cumhuriyeti, 20 Afganistan, 12 Kongo ve bir Eritre uyruklu göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Bebek ise 112 Acil Servis ekiplerince Kuşadası Devlet Hastanesine götürüldü.


ulusal.com.tr

Etiketler; #aydın
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