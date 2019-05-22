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Aydın'da 79 göçmen yakalandı

Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 79 göçmen yakalandı. 

Aydın'da 79 göçmen yakalandı

 Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 79  göçmen yakalandı. 

Sahil Güvenlik Komutanlığı mobil radarı tarafından Kuşadası açıklarından lastik botta göçmenlerin olduğunun tespit edilmesi üzerine ekipler bölgeye hareket etti.

Durdurulan lastik botta, aralarında çocukların da bulunduğu 39 yabancı uyruklu Sahil Güvenlik botuna alındı.

Ekipler, durdurdukları başka bir lastik bottaki aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 40  göçmeni de yakaladı.  

Kıyıya çıkarılan 79  göçmenin işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #aydın
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