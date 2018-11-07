Aydın'dan Ege bölgesindeki tüm pazarlara sebze-meyve götüren Acarlar mahallesine kreş yapılıyor. 24 saat hizmet verecek olan kreş, her gece çocukları ile birlikte hale gelip, gün ağarmadan Ege pazarlarının yolunu tutan ailelerin imdadına yetişecek.

Burası Aydın'ın İncirliova ilçesine bağlı Acarlar mahallesi. Burada çocuklar çileli bir hayatın içine doğuyor. Yaşıtları evlerinde mışıl mışıl uyurken, onlar gecenin bir vakti anneleriyle birlikte sebze haline geliyor. Günün ilk ışıklarıyla da Ege'nin dört bir yanındaki pazar tezgahlarında alıyorlar soluğu. Küçücük bedenleri, yazın güneşte kavruluyor, kışın soğukta üşüyor.



Şimdi onlar için 24 saat hizmet verecek bir kreş kuruluyor. Kreşte Adnan Menderes Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümünden uzmanlar görev yapacak. Çiçeği burnunda öğretmen adayları kreş inşaatını yerinde gördü, Acarlar'ı gezdi.



İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, şimdilik 40 çocuğa hizmet verecek bu kreşin yalnızca bir başlangıç olduğunu, ilçeye en az 7 kreş gerektiğini söyledi.



Çocuklarını pazar tezgahlarında yazın sıcaktan, kışın soğuktan korumaya çalışan aileler, kreşin açılacağı günü iple çekiyor.





HABER-KAMERA: GÜÇLÜ ÇEZİK

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