7 KHK daha yasalaştı
7 KHK daha yasalaştı
Güvenlik Toplantısı'nın ayrıntıları
Güvenlik Toplantısı'nın ayrıntıları
Ruhani'den Türkiye açıklaması
Ruhani'den Türkiye açıklaması
Tayvan'da deprem... İlk görüntüler korkunç
Tayvan'da deprem... İlk görüntüler korkunç

Aydın'da baba ve oğlunun öldürülmesi davasında karar

Baba ve oğlunu öldürdükten sonra özçekim yaparak sosyal medyadan helallik isteyen kişi, 29 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Aydın'da baba ve oğlunun öldürülmesi davasında karar

Aydın'da baba ve oğlunu öldürdükten sonra özçekim yaparak sosyal medyadan helallik isteyen sanık, 29 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Aydın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya, tutuklu sanık Ahmet İnan ile taraf avukatları katıldı.
Savunması alınan İnan, pişman olduğunu belirtti.
Mahkeme heyeti, "Kasten adam öldürme" suçundan İnan'a verdiği iki kez müebbet hapis cezasını ağır tahrik indirimi uygulayarak 29 yıla düşürdü.

Olay
Efeler ilçesi Baltaköy Mahallesi'nde 4 Ağustos 2016'de meydana gelen olayda, Ahmet İnan, yaşadığı tartışma sonucu kiracıları Kadir Çatıkkaş ve oğlu Çağlar Çatıkkaş'ı silahla ateş ederek öldürmüştü.
Olay yerinden kaçan İnan, araç içerisinde yaptığı özçekimi "Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. İki pisliği temizledim, cezamı çekmeye gidiyorum." notuyla sosyal medyada paylaşmıştı. Olayın ardından gözaltına alınan İnan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış ve hakkında "Kasten adam öldürme" suçundan dava açılmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Öz çekim #oğul #karar #hapis #dava #baba
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.