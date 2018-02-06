Baba ve oğlunu öldürdükten sonra özçekim yaparak sosyal medyadan helallik isteyen kişi, 29 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Aydın'da baba ve oğlunu öldürdükten sonra özçekim yaparak sosyal medyadan helallik isteyen sanık, 29 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Aydın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya, tutuklu sanık Ahmet İnan ile taraf avukatları katıldı.

Savunması alınan İnan, pişman olduğunu belirtti.

Mahkeme heyeti, "Kasten adam öldürme" suçundan İnan'a verdiği iki kez müebbet hapis cezasını ağır tahrik indirimi uygulayarak 29 yıla düşürdü.



Olay

Efeler ilçesi Baltaköy Mahallesi'nde 4 Ağustos 2016'de meydana gelen olayda, Ahmet İnan, yaşadığı tartışma sonucu kiracıları Kadir Çatıkkaş ve oğlu Çağlar Çatıkkaş'ı silahla ateş ederek öldürmüştü.

Olay yerinden kaçan İnan, araç içerisinde yaptığı özçekimi "Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. İki pisliği temizledim, cezamı çekmeye gidiyorum." notuyla sosyal medyada paylaşmıştı. Olayın ardından gözaltına alınan İnan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış ve hakkında "Kasten adam öldürme" suçundan dava açılmıştı.