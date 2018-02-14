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Aydın'da bahçe duvarı devrildi: 5 çocuk yaralı

İncirliova ilçesinde bahçe duvarının devrilmesi sonucu 5 çocuk yaralandı.

Aydın'da bahçe duvarı devrildi: 5 çocuk yaralı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bahçe duvarının devrilmesi sonucu 5 çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi'nde oyun oynayan çocukların üzerine yaklaşık 1,5 metre yüksekliğindeki bahçe duvarı devrildi.

Yaralanan 5 çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #yaralı #duvar #devrilme #çocuk
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