Aydın'ın İncirliova ilçesinde bahçe duvarının devrilmesi sonucu 5 çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi'nde oyun oynayan çocukların üzerine yaklaşık 1,5 metre yüksekliğindeki bahçe duvarı devrildi.
Yaralanan 5 çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
İncirliova ilçesinde bahçe duvarının devrilmesi sonucu 5 çocuk yaralandı.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde bahçe duvarının devrilmesi sonucu 5 çocuk yaralandı.