Aydın'da gazeteciler ödül heyecanı yaşadı. Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği ödül töreninde basının sorunları ele alındı.

Aydın Gazeteciler Cemiyeti'nin her yıl 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle düzenlediği geleneksel basın ödülleri, sahiplerini buldu.



Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, yerel basının sorunlarını anlattı.



Karaca'ya göre Aydın Gazeteciler Cemiyeti'nin Türk basın tarihindeki yeri ve önemi büyük.



Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Semra Şener de maddi sorunlar nedeniyle yerel gazetelerin teker teker kapanmaya başladığını söyledi.



Konuşmaların ardından ödüller verildi. Aydın'ın tanıtımına sağladığı katkılardan dolayı tiyatro ve sinema sanatçısı Coşkun Kemer de ödüle layık görüldü.



HABER-KAMERA: GÜÇLÜ ÇEZİK

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