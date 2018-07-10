Yerel seçimler için de yarış ısınıyor. Aydın'da el yakan su faturaları partilerin nedeniyle partiler vaat yarışına başladı. Siyasi partilerin karşılıklı açıklamaları, karşılıklı pankart düellosuna dönüştü.

Aydın'da sular durulmuyor. Pahalı su faturaları nedeniyle siyasi partiler arasında başlayan karşılıklı söz düellosu, bu kez de karşılıklı pankart düellosu haline geldi.AKP Efeler İlçe Başkanı'nın, Aydın Büyükşehir Belediyesi'ni kazanınca suyu bedava yapacakları vaadine CHP'liler "madem öyle, önce AKP'li belediyelerde bedava yapın görelim" diye yanıt verdi. AKP'lilerin buna yanıtı ise, kent merkezine astıkları kocaman iki pankart oldu. Pankartların MHP binasına asılması dikkat çekti.İlk pankartta, "Denizli, Balıkesir ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri su ücretlerinde indirime giderken, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin su ücretlerine yüzde 45 oranında zam yaptığını biliyor musunuz?" sorusu var. Diğerinde ise, "65 yaş üstü, engelliler, şehit yakınları ve gazilerin toplu taşıma ücretlerinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ödendiğini biliyor musunuz?" diye soruluyor.Buna karşılık, CHP İl Başkanlığı da parti binasına bir pankart asarak "Hodri Meydan" dedi. Pankartta şu ifadeler yer aldı: "AKP ve MHP'ye çağrımızdır. Kanunu değiştirelim, Elektrik ve suyu bedava yapalım"Pankart savaşı bununla da sınırlı kalmadı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu de kentin dört bir yanındaki reklam panolarına aynı mesajı astırdı. Ama bir farkla, kendi fotoğrafı ve ismiyle birlikte...CHP'li Seyhan, Bozdoğan'daki doğal kaynak suyunun 2015'te özel bir şişe suyu şirketine musluk suyundan bile daha ucuza satıldığı ve konunun soruşturma aşamasına geldiği iddialarını sosyal medyada paylaştı.