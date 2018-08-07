Bozdoğan'ın kırsal Körteke Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, bugün saat 12.18'de yangın başladı. İhbar üzerine 10 dakikada bölgeye sevk edilen ekipler, çalışma başlattı. 5 helikopter havadan; 1 ilk müdahale aracı, 7 arazöz, 4 su ikmal aracı, 1 dozer, 4 kamyonet ve 8'i teknik 57 personel karadan çalışma yaptı. Yaklaşık 3 saatlik çalışma sonunda yangın kontrol altına alındı. 1 hektar alanın zarar gördüğü yangının, çıkış nedenini araştırıldığı belirtildi.
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