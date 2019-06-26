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Aydın'da çevrecilerden soruşturma tepkisi

Aydın'da jeotermalere karşı mücadele eden Aydın Çevre Platformu, Aydın Tabip odası ve TEMA Vakfı Aydın Şubesi hakkında soruşturma başlatıldı. Bu kuruluşlar ortak basın açıklaması yaparak duruma tepki gösterdi.

Aydın'da çevrecilerden soruşturma tepkisi

Aydın'ın Karacasu ilçesinde bağlı Dereköy Mahallesi'nde jeotermale karşı bilgilendirme toplantısı yapıldı. Ancak toplantıya katılan Aydın Tabip Odası Başkanı, Aydın Çevre Platformu (AYÇEP) ve TEMA Vakfı yöneticileri hakkında soruşturma açıldı. Yöneticiler ifade verdi. 

Atatürk Kent Meydanı'nda toplanan kuruluşkar soruşturmaya tepki gösterdi. Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Hakan Karagözlü, halkın sağlığını korumanın, halkı bilgilendirmenin yasal görevleri olduğunu vurguladı.

Aydın Çevre Platformu Başkanı Mehmet Vergili de engellemeye çalışıldıklarını söyledi.

Çevreyi korumak her vatandaşın görevi. Avukat Hicran Danışman ise Anayasa'nın 56'ncı maddesini hatırlattı. 

Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay da, bu soruşturmanın insanların yaşam hakkını hedef aldığına dikkat çekti. 


HABER-KAMERA: GÜÇLÜ ÇEZİK
ulusal.com.tr

Etiketler; #aydın
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