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Aydın'da cinayet

Söke ilçesinde 17 yaşındaki kız, babasını av tüfeğiyle öldürdü.

Aydın'da cinayet

Aydın'ın Söke ilçesinde 17 yaşındaki kız, babasını av tüfeğiyle öldürdü.

Sazlı Mahallesi'nde E.Y. (17) evde av tüfeğiyle babası Ferzende Y'ye (55) ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ferzende Y'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İfadesine başvurulan E.Y'nin, babasının yaklaşık 2 aydır kendisini taciz ettiğini iddia ettiği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Taciz #cinayet #baba
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