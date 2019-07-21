Aydın'da deniz temizliği

Deniz çöpleri sadece Türkiye için değil, dünya için büyük sorun. Öyle ki bazı bilim insanları, 2050 yılına kadar okyanuslardaki plastik atık sayısının balıklardan daha fazla olacağını öngörüyor. Zaman zaman yapılan temizlik çalışmaları dehşetin boyutunu gözler önüne seriyor. Bu kapsamda Aydın Didim'de denizin dibinde temizlik yapıldı.

Aydın'ın Didim ilçesinde denizin dibine inilerek, temizlik yapıldı.



Yer olarak Altınkum açıkları tercih edildi. Temizlik çalışması yaklaşık 1 saat sürdü.



Dalışın ardından denizden 3 araç lastiği, çok sayıda pet ve cam şişe, kova, demir çubuklar ile şemsiyeler çıkarıldı. Çıkarılan eşyalar kıyıda sergilendi.



Deniz kirliliği dünyanın önündeki tehlikelerden sadece biri. Mavi su yeterince korunmuyor.



Tedbir alınmazsa 2050 yılı itibarıyla denizlerdeki plastik sayısı, balık ve deniz canlıları sayısını geçeceği öngörülüyor.



Her yıl ortalama 8 milyon ton plastik okyanus sularına karışıyor. Bazı ülkeler deniz kirliliğine karşı plastik kullanımı azaltmanın yollarını arıyor.



Deniz ve okyanuslardaki deniz kirliliği, Janponya'da yapılan G-20 zirvesinde de ele alınmıştı.



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