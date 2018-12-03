Aydın'da yüzlerce yıllık geleneksel deve güreşleri renkli görüntülere sahne oluyor. Koçarlı Belediyesi'nin düzenlediği deve güreşlerinde heyecanlı anlar yaşandı.

Aydın'da Koçarlı Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel deve güreşlerine ilgi büyük oldu. 5 bine yakın kişi, deve güreşlerini izledi.



Koçarlı deve güreşi arenasında yapılan güreşlere Ege, Akdeniz ve Marmara'dan 160 namlı deve katıldı. Koçarlı Belediye Başkanı Mutlu Öztürk, arenaya Altın Pargalı adlı deveyle girdi.



Başkan Öztürk, göreve geldiklerinde Koçarlı'nın 30 yıllık deve güreşi hasretini bitirdiklerini, bu yıl güreşlerin beşincisini düzenlediklerini söyledi.



Öztürk, ilçede deveciliğe 30 yıl emek veren Mehmet Çelik, Zeki Yunus ve Necati Varlı'yı Türk bayrağı ve plaketle ödüllendirdi.



Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve CHP'li ilçe belediye başkanları da deve güreşlerine katılarak destek verdi.



Tertip Komitesi Başkanı Hakan Akın, Koçarlı Belediyesi'nin bu yörük geleneğine verdiği destekten memnun.



Bodrumlu deve sahibi Mustafa Oduncuoğlu'na göre deve yetiştiriciliği yalnızca baba mesleği değil, büyük bir tutku.



İzleyicilerin kimi piknik yaptı, kimi zeybek oynadı. Arenada kıyasıya güreşen develer, izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. 7'den 70'e her yaştan insanın izlediği Koçarlı deve güreşlerinin geliri, Koçarlı Belediyespor'a bağışlanacak.



Haber-Kamera: Güçlü Çezik

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